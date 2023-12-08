Норвежское правительство не хочет принимать новых беженцев с Украины

В Норвегии предложили ограничить приток украинских беженцев и сделать его управляемым. Об этом, ссылаясь на правительство страны, сообщает телеканал NRK.

Власти Норвегии считают, что в этой стране для украинских беженцев созданы сравнительно щедрые условия — например, вместо обязательного заселения в центры по приему мигрантов, украинских беженцев заселяют в гостиницы. В Осло считают, что по сравнению с соседними странами это очень много.

Кроме того, такие меры сильно перегружают норвежский сектор услуг по всей стране, а отношение к беженцам постепенно охлаждается.

До этого стало известно, что в Германию в 2023 году прибыло более 325 тысяч беженцев.

Ранее стало известно, что Швейцария заплатит украинским беженцам за отъезд домой.