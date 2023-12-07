Пострадавших в Брянске детей доставят в Москву спецбортом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска, доставят в Москву для дальнейшего лечения, они в стабильно тяжелом состоянии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что спецборт с медицинским модулем прибыл в Брянск по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Губернатор подчеркнул, что было принято решение доставить двух детей для прохождения лечения в Москву. По словам Богомаза, их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.

До этого в МЧС Российской Федерации заявили, что вертолет Ми-8 ведомства прибыл в Брянск, чтобы провести санитарную эвакуацию пострадавших в результате происшествия в школе.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия.

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.