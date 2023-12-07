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«Люди страдают»: ребенок из Подмосковья держит в страхе жителей дома

В Одинцово ребенок держит в страхе дом, сбрасывая на прохожих разные предметы

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Телеграм-канал Типичное Одинцово

Жители подмосковного Одинцово пожаловались, что в одном из домов ребенок сбрасывает с верхних этажей разные предметы и этим пугает весь двор. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

По информации канала, ребенок живет в ЖК «Дубки» на улице Дружбы и регулярно кидает на асфальт разные предметы.

«Держит в напряжении весь двор. Он каждый день скидывает с окна различные предметы: яйца, лук и т.д. Только что сбросил пакет, наполненный водой, который упал в сантиметре от моей девятилетней дочки», — поделилась подписчица канала.

По словам другой женщины, хулиганством занимается девочка лет 12, которая живет с бабушкой. Местные жители уже проводили беседу с женщиной, и какое-то время ребенок не занимался вредительством.

Ранее в Твери мужчина бросил из окна кондиционер на припаркованные автомобили.

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