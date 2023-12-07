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Россию пригласили на инаугурацию президента Аргентины

МИД РФ: Россия получила приглашение на инаугурацию президента Аргентины

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Tomas Cuesta/Reuters

Аргентина пригласила Россию принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом РИА Новости рассказал источник в министерстве иностранных дел РФ.

«Аргентина пригласила нас на инаугурацию. На ней будет представитель Российской Федерации», — сообщили журналистам, не уточнив, кто именно будет представлять страну на церемонии.

22 октября и 19 ноября в Аргентине прошли всеобщие выборы. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур. По итогам нового голосования победу одержал Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает».

После своего избрания Милей заявил, что стране необходимы радикальные реформы. Кроме того, ожидается, что Аргентина откажется от вступления в БРИКС.

Ранее сообщалось, что инаугурацию президента Аргентины посетит его украинский коллега Владимир Зеленский.

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