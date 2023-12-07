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На севере Москвы загорелись гаражи

«360»: в Москве в районе Сигнального проезда загорелись гаражи

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На севере Москвы загорелись гаражи, происшествие случилось в здания №19 на Сигнальном проезде, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В загоревшихся гаражах могли находиться горюче-смазочные материалы, сообщил источник. Прибывшие на место пожарные справились с огнем, не дав ему перекинуться на другие строения. Информация о пострадавших, площади и причинах возгорания уточняется.

Накануне петербургские пожарные спасатели потушили пожар в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, которая находится на реконструкции.

Ранее в Госдуме пригрозили штрафами до 200 тыс. рублей за проживание в гараже.

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