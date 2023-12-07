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Более 350 граждан, недавно получивших паспорт РФ, отправили в армию после рейдов

Baza: в Подмосковье более 350 человек отправили в армию после рейдов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Подмосковье после рейдов на службу в армию отправили более 350 недавно получивших паспорт граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, после рейдов силовых структур, прошедших на подмосковных складах, стройках и некоторых фирмах в октябре и ноябре, на службу в армию призвали более 350 человек. Все они недавно получили российские паспорта.

В рейдах помимо полицейских участвуют сотрудники военкоматов и военные следователи СКР, отмечает Baza. По данным Telegram-канала, силовые структуры интересуют в первую очередь граждане, которые получили паспорт РФ, но не встали на воинский учет.

До этого стало известно, что после рейда по делу о нелегальной миграции в Петербурге на воинский учет поставили 20 человек — после прохождения медкомиссии подходящих по возрасту мужчин направят в ВС РФ. Тем, кому уже исполнилось 27 лет, предложили заключить контракты с Минобороны.

Ранее полицейские пришли с рейдом на склад Wildberries и забрали десять человек.

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