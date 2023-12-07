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Самолет «Уральских авиалиний» несколько часов не мог вылететь из Кольцово из-за мороза

В Екатеринбурге самолет три часа не мог вылететь из-за морозов

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Depositphotos

В Екатеринбурге самолет «Уральских авиалиний» три часа не мог вылететь из аэропорта Кольцово из-за мороза. Об этом сообщает URA.RU.

По информации агентства, информация о задержке рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Минеральные Воды появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. На данный момент самолет уже вылетел, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

«Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — рассказали в «Уральских авиалиниях» о причине задержки вылета, передает E1.RU.

Ранее стала известна причина возгорания самолета при взлете в Улан-Удэ.

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