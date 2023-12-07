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В Кремле рассказали, почему россияне обращаются с проблемами напрямую к Путину

Песков: в Кремле не знают о просьбе москвички к Путину удочерить ее из-за долга

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля рассказал, почему россияне часто обращаются с вопросами к президенту России Владимиру Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям.

В ходе брифинга журналисты попросили Пескова прокомментировать одну историю. Граждане начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента. Среди них было и обращение жительницы Москвы, владелицы известного кафе. Женщина заявила, что обратилась в суд с требованием, чтобы Путин ее удочерил.

Таким образом гражданка надеется, что сможет вернуть помещение, где раньше располагалось ее заведение, а после покупки здания другими лицами суд начислил ей долг в 3 млн рублей. Москвичка считает, что только обращение к главе государства может ей помочь.

По словам Пескова, как показывает практика, многие россияне в самом деле предпочитают сразу обращаться к президенту и, когда их спрашиваешь, пытались ли они обратиться к местным, муниципальным или региональным властям, они отвечают «нет».

Представитель Кремля добавил, что бывают и такие случаи, когда граждане неоднократно обращались к местным властям и не смогли помочь помощь, в таких случаях помощь от главы государства можно считать закономерной.

«Ситуация здесь персональная, здесь вряд ли можно говорить о каких-то общих тенденциях. <…> Существуют известные способы оформления обращений на имя президента...» — резюмировал пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что Кремлю неизвестно ничего об этом обращении.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее в Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии.

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