За третий квартал 2023 года в России заблокировали более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах, сообщает в своем Telegram-канале Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это произошло в рамках реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции, уточняет ведомство.

«За третий квартал 2023 года Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries и AliExpress Россия заблокировали 1 783 546 карточек товаров. При рассмотрении жалоб правообладателей маркетплейсы анализируют большой объем информации, в том числе результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров», — сообщили в ФАС.

При составлении жалоб правообладатели в первую очередь обращают внимание на «красные флажки»: подозрительно низкая цена, существенное количество возвратов товара и ряд других индикаторов.

ФАС планирует разработать «Белую книгу», где будут представлены успешные практики по взаимодействию участников рынка электронной торговли и защите интересов добросовестных правообладателей.

На рынке онлайн-продаж регулярно происходят перемены, например повышение тарифы и комиссии для своих продавцов. Президент МАКС Митюков объяснил, зачем маркетплейсы это делают. Одной из самых главных причин повышения тарифов является нехватка сотрудников на складах. Речь идет не только о курьерах, но и водители, сотрудники фулфилментов и др. Мощности сервисов растут, количество складов тоже, на этом фоне спрос бизнеса на рабочую силу просто не успевает за предложением.

Ранее стало известно, что нейросеть поможет продавцам маркетплейса создавать рекламные баннеры.