Советника Минобороны приговорили к колонии за взятку

Бывший советник отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрий Здравило и бывший ведущий советник департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев приговорены судом к четырем годам и одному месяцу колонии по делу о взятке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мещанского суда.

Кроме того, им назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Свою вину они не признали.

Как отмечает агентство, подсудимые освобождены от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с учетом времени нахождения под стражей и домашнего ареста.

Они были признаны виновными в том, что требовали у руководителя ЗАО «НПП «Русбал» взятку в размере 7,4 млн рублей. Компания занимается изготовлением маскировочного оборудования: надувных танков, ракет и прочей техники.

2 декабря суд арестовал обвиняемого в теракте на ж/д в Рязанской области на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.