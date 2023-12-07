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ФСБ задержала гражданина России за призывы к расправе над русскими

В Ялте ФСБ задержала россиянина, призывавшего расправляться с русскими

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Ялте сотрудниками ФСБ был задержан 42-летний местный житель, который призывал расправляться с русскими. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление ведомства.

Свои призывы гражданин Российской Федерации публиковал в одном из мессенджеров.

«Лента.ру» уточняет, что в отношении крымчанина возбудили уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанный был отпущен под подписку о невыезде, ему грозит срок до пяти лет.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины. По данным ФСБ, россиянин связался в мессенджерах с сотрудниками спецслужб Украины, по заданию которых за денежное вознаграждение находил людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры на территории России.

Ранее обвиненный в госизмене тренер Магомед Ахмедов был уволен из сборной Дагестана.

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