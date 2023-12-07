Мошенники выманили у российской пенсионерки жилье и 12 млн рублей

В Хабаровске аферисты выманили у 74-летней женщины жилье и деньги. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то получил доступ к ее данным, поэтому ее счета могут заблокировать. Мошенник вынудил россиянку взять четыре миллиона рублей из накоплений и перевести их на указанные счета.

Позже аферист представился сотрудником крупного банка и заявил, что неизвестный опубликовал объявление о продаже квартиры пенсионерки. В итоге жертва мошенников сама продала квартиру и перевела деньги на «безопасный счет».

Спустя некоторое время женщина решила оформить доступ к этому счету, но ей никто не отвечал.

Россиянка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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