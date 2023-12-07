Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК РФ опубликовал кадры из брянской школы, где произошла стрельба

СК РФ опубликовал видео с осмотром классов гимназии Брянска после стрельбы

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена работа сотрудников надзорного органа в гимназии № 5 в городе Брянске. Кадры с места стрельбы появились в официальном Telegram-канале ведомства.

В ролике видно, как специалисты осматривают классы и другие помещения образовательного учреждения. При этом сотрудники следственных органов делают фотографии и записывают важные детали.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмых классов принесла в школу огнестрельное оружие, после чего открыла огонь по своим одноклассникам и оказавшимся рядом людям.

К текущему моменту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ. Согласно информации СК РФ, в результате произошедшего ранения получили семь человек.

Из них один выживший был доставлен в больницу с ранениями тяжелой степени тяжести, а состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасти еще двоих человек, включая саму нападавшую, не удалось.

По предварительным данным, девушка могла устроить стрельбу из-за ссоры с другой ученицей. Как сообщается в Telegram-канале Mash, подростки повздорили из-за мальчика.

Ранее в Государственной думе РФ назвали халатное отношение к хранению оружия одной из причин стрельбы в школе в Брянске.

Все новости на тему:
Стрельба в брянской школе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами