СК РФ опубликовал кадры из брянской школы, где произошла стрельба

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена работа сотрудников надзорного органа в гимназии № 5 в городе Брянске. Кадры с места стрельбы появились в официальном Telegram-канале ведомства.

В ролике видно, как специалисты осматривают классы и другие помещения образовательного учреждения. При этом сотрудники следственных органов делают фотографии и записывают важные детали.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмых классов принесла в школу огнестрельное оружие, после чего открыла огонь по своим одноклассникам и оказавшимся рядом людям.

К текущему моменту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ. Согласно информации СК РФ, в результате произошедшего ранения получили семь человек.

Из них один выживший был доставлен в больницу с ранениями тяжелой степени тяжести, а состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Спасти еще двоих человек, включая саму нападавшую, не удалось.

По предварительным данным, девушка могла устроить стрельбу из-за ссоры с другой ученицей. Как сообщается в Telegram-канале Mash, подростки повздорили из-за мальчика.

Ранее в Государственной думе РФ назвали халатное отношение к хранению оружия одной из причин стрельбы в школе в Брянске.