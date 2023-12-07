Совфед утвердил базовый закон о занятости

Совет Федерации утвердил проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесла в Госдуму в январе 2023 года группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Думы Вячеславом Володиным. Документ определяет основы госполитики в сфере занятости граждан. В частности проект определяет понятия «занятость», «занятые граждане», а также ряд других терминов, включая «профилирование граждан, ищущих работу». В нем также есть положения о поддержке бывших участников спецоперации и членов их семей.

Госдума проголосовала за внесение изменений в закон 30 ноября. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и настало время его обновления.

Основные положения закона должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Совфед выбрал дату выборов президента России.