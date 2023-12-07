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В Ростове-на-Дону украинцу дали срок за участие в «Правом секторе»*

Южный военный суд приговорил украинца к 16 годам за участие в «Правом секторе»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Дмитрия Лисовца к 16 годам колонии строгого режима за участие в «Правом секторе» (организация запрещена в РФ) и прохождении обучения для совершения преступлений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«По совокупности преступлений суд приговорил Лисовца к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — сообщил источник агентства в суде.

По данным следствия, в 2016 году Лисовец вступил в одно из подразделений «Правого сектора» для участия в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщается, он прошел инструктаж по тактике ближнего боя и обращению с боевым оружием. В районе села Широкино Волновахского района ДНР он обустраивал боевые позиции, вел наблюдение за бойцами ДНР, а также принимал участие в боевых действиях. Лисовец был задержан в июне 2022 года.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали инженера предприятия ОПК по подозрению в госизмене. По данным Федеральной службе безопасности России, ростовчанин сотрудничал с Киевом, передавая данные о российских системах ПВО, а также личном составе Вооруженных сил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье нашли тело убитого экс-депутата Верховной рады и бывшего участника «Правого сектора».

*   организация запрещена в России
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