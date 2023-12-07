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Названа возможная причина стрельбы в брянской школе

Mash: устроившую стрельбу в брянской школе девочку травили одноклассники

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Надежда Михеева/ТАСС

Над 14-летней восьмиклассницей, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, издевались одноклассники, что могло послужить одной из причин случившегося. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, травлю девочки вели с начальных классов, поэтому она и открыла огонь по ребятам.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию № 5 в городе Брянске с помповым ружьем и устроила стрельбу на уроке биологии. По данным ТАСС, пострадавшие в результате ЧП в образовательном учреждении находятся в состоянии средней степени тяжести.

По информации Следственного комитета, погибли двое, включая покончившую с собой стрелявшую. Еще пять человек пострадали, их госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль взял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в школе в Брянске не было рамки металлоискателя.

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