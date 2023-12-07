ФСБ задержала жителя Калининградской области по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

В отношении молодого человека 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие в диверсионной деятельности» и «Государственная измена».

Согласно информации ФСБ, россиянин связался в мессенджерах с сотрудниками спецслужб Украины, по заданию которых за денежное вознаграждение находил людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры на территории России.

С февраля по март 2023 года подозреваемый привлек к диверсиям несколько человек, проживающих в 15 регионах России. Установлено свыше 15 случаев поджогов, организованных россиянином, при этом правоохранители предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.

Кроме того, силовикам стало известно, что фигурант передавал сотруднику специальных служб Украины информацию о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области. Мужчина ранее там служил.

В этот же день стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тюменской области по подозрению в совершении им государственной измены в пользу Украины. Россиянин оказывал финансовую помощь украинским Вооруженным силам.

Ранее обвиненный в госизмене тренер Магомед Ахмедов был уволен из сборной Дагестана.