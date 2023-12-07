Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала жителя Калининградской области по подозрению в госизмене

ФСБ: в Калининградской области задержан подозреваемый в диверсиях в 15 регионах

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

В отношении молодого человека 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие в диверсионной деятельности» и «Государственная измена».

Согласно информации ФСБ, россиянин связался в мессенджерах с сотрудниками спецслужб Украины, по заданию которых за денежное вознаграждение находил людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры на территории России.

С февраля по март 2023 года подозреваемый привлек к диверсиям несколько человек, проживающих в 15 регионах России. Установлено свыше 15 случаев поджогов, организованных россиянином, при этом правоохранители предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.

Кроме того, силовикам стало известно, что фигурант передавал сотруднику специальных служб Украины информацию о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области. Мужчина ранее там служил.

В этот же день стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тюменской области по подозрению в совершении им государственной измены в пользу Украины. Россиянин оказывал финансовую помощь украинским Вооруженным силам.

Ранее обвиненный в госизмене тренер Магомед Ахмедов был уволен из сборной Дагестана.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами