В Тюмени отменили занятия в школах из-за морозов

В Тюмени занятия в школах отменили из-за морозов. Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–9 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении мэрии.

По данным Gismeteo, утром 7 декабря столбик термометра показывал -35°С. По ощущениям было -45°С. При этом скорость ветра составляет 3 м/с.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что в ряде районов Якутии установился мороз со значением -45°С и ниже. В четверг на побережье Арктики дул сильный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.

Холоднее всего было в селах Оймякон Оймяконского района и Бердигестях Горного района, где термометры показали -53 градуса по Цельсию.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.