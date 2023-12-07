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Москвичам рассказали о погоде в четверг

Гидрометцентр спрогнозировал сухую и холодную погоду в Москве 7 декабря

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье в четверг, 7 декабря, ожидается до -14°С, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет стоять облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

По информации метеоцентра, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -12...-14°С. Прогнозируется восточный ветер скоростью 3–8 м/с.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -18...-20°С. Ожидается восточный ветер скоростью 3–8 м/с, выпадения осадков не прогнозируется.

Атмосферное давление днем составит 765 мм рт. ст., а ночью — 766 мм рт. ст.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в выходные, 9 и 10 декабря, в российской столице ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха будет более чем на семь градусов ниже нормы. Он уточнил, что погода в эти дни ожидается аномально холодная.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномальные морозы прогнозируются в большей части России.

Ранее академик РАН рассказал, как комфортно себя чувствовать на морозе.

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