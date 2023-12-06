Эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту

Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений Московского энергетического института (МЭИ) Руслан Борисов дал россиянам советы по экономии электроэнергии, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Борисова, особой экономии от простого выключения света в квартире не получится. А вот использование светодиодных лампочек на порядок сократит расходы.

Особое внимание эксперт уделил правильному использованию нагревательных приборов, в частности, чайников. Он призвал не наполнять чайник полностью, если требуется всего один стакан горячей воды. В этом случае значительная часть потраченной электроэнергии будет израсходована совершенно зря. Кроме того, Борисов посоветовал использовать чайники такой конструкции, которые при одинаковой мощности нагревают воду быстрее.

Эксперт отметил, что правильная организация работы и использование энергозатратных нагревательных приборов приведет к значительному сокращение расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Однако, подчеркнул Борисов, многие россияне просто не понимают этого.

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