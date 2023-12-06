Подмосковные дети устроили битву с тракторами за снежную горку и победили

В Подмосковье дети не позволили тракторам снести самодельную горку, закидав их снежками. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Одинцово. Рабочие на тракторах приехали, чтобы убрать самодельную снежную горку. Однако дети не позволили им этого сделать — мальчики и девочки начали борьбу со спецтехникой.

«Дети устроили бойкот и отстаивают горку. Там настоящая революция! Сейчас уже перешли в наступление и кидают в трактор снежками», — рассказали очевидцы, передает Telegram-канал.

Рабочие, планировавшие убрать снег, впали в замешательство, столкнувшись с детьми, сообщили очевидцы. В результате спецтехника удалилась, оставив нетронутыми снег и самодельную маленькую горку.

Ранее в Башкирии восьмилетняя девочка скатилась с горки под колеса машины.