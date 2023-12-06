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Хозяин стаффорда, напавшего на девочку в Калуге, выплатит компенсацию

В Калуге хозяин стаффорда, покусавшего девочку, выплатит ребенку 200 тыс. рублей

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В Калуге суд обязал хозяина американского стаффордширского терьера, напавшего на 10-летнюю девочку, выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Владелец животного должен заплатить ребенку 200 тыс. рублей.

Инцидент произошел 9 ноября на улице Минской. Пес бойцовской породы сбежал из квартиры и напал на девочку, а позже — на мальчика. Девочку от собаки отбил водитель такси. После этого животное направилось во двор дома и там напало на мальчика. Обоим детям потребовалась помощь медиков.

Ранее питбуль без намордника набросился на женщину с собакой в Тюмени.

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