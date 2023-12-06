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Трехлетняя девочка обожглась моющим средством в детском саду

В Тверской области ребенок обжегся моющим средством в детском саду

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Depositphotos

Трехлетняя девочка опрокинула на себя ведро с моющей жидкостью и получила ожог в детском саду во Ржеве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Инцидент произошел 6 декабря в детском саду Ржева, трехлетней девочке потребовалась медицинская помощь после того, как она опрокинула на себя ведро с моющей жидкостью.

По данным «Вести-Тверь» жидкость обожгла девочке бедро. По факту травмирования малолетней доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног.

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