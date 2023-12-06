Екатеринбурженка и ее двое детей пропали по пути в школу

В Екатеринбурге пропали женщина и ее двое детей, с которыми она пошла в школу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

По информации издания, 33-летняя женщина с 13-летними мальчиком и девочкой отправилась в школу в Октябрьском районе. После этого мать с детьми пропали.

«О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», — рассказали в поисковом отряде, передает URA.RU.

Сообщается, что у женщины среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги, на голове платок.

Оба ребенка имеют худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Мальчик был одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки, а девочка — в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы.

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