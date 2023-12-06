Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Екатеринбурженка и ее двое детей пропали по пути в школу

В Екатеринбурге по пути в школу пропали мать и двое детей

close
100%
Global Look Press

В Екатеринбурге пропали женщина и ее двое детей, с которыми она пошла в школу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

По информации издания, 33-летняя женщина с 13-летними мальчиком и девочкой отправилась в школу в Октябрьском районе. После этого мать с детьми пропали.

«О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», — рассказали в поисковом отряде, передает URA.RU.

Сообщается, что у женщины среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги, на голове платок.

Оба ребенка имеют худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Мальчик был одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки, а девочка — в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы.

Ранее после исчезновения ростовских рыбаков рядом с лодкой появился светящийся шар.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами