Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов получил ранения в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, террористы взорвали автомобиль недалеко от городского стадиона. По предварительным данным, при взрыве получил ранения депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.

1 декабря Следственный комитет РФ сообщил об аресте пяти человек, которые могут быть причастны к гибели главы администрации поселка Михайловка Ивана Сушко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье автомобиля.

В тот же день завербованный украинской военной разведкой житель Рязани был задержан за совершение терактов.

Днем позже суд арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью.

Ранее Рогов рассказал о расправах над желающими сдаться в плен военнослужащими ВСУ.