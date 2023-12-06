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Кравцов заявил, что на Украине и в Европе дети получают ложную информацию о РФ

Кравцов: в Европе и на Украине детям врут о происходящем в России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Детям в странах ЕС врут так же, как врали украинским детям о происходящем в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Во многих странах европейских тоже врут просто», — сказал министр на Российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Молодежь – за Союзное государство» в формате видеомоста МоскваМинск.

Он подчеркнул, что недостоверная информация касается того, что происходит в России.

В конце ноября стало известно, что в российских школах увеличится количество часов истории. Кравцов отметил, что пока не может назвать, сколько именно часов добавят в программу.

До этого помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде. По его словам, для одних учебник вышел «просталинский», а для других — «антисоветский» в зависимости от политических взглядов.

Ранее Торкунов заявил о завершении подготовки государственного учебника по истории.

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