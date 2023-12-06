Четыре истребителя Су-35С будут сопровождать борт Путина из Абу-Даби в Эр-Рияд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолет президента РФ Владимира Путина на пути из ОАЭ в Саудовскую Аравию и затем обратно в Россию будут сопровождать истребители Су-35С. Его слова приводит РИА Новости.

Четыре истребителя ВКС РФ Су-35С с пилотами первого класса и штатным вооружением различных классов уже сопроводили самолет президента из Москвы в Абу-Даби.

До этого президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику РФ.

Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян подчеркнул, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исторический характер. Он добавил, что ОАЭ — крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке и уделяют большое внимание сотрудничеству в сфере энергетики и высоких технологий.

В свою очередь Путин пригласил лидера ОАЭ на саммит БРИКС-2024 в Казани и отметил беспрецедентно высокий уровень российско-эмиратских связей.

Ранее помощник Путина назвал цель его визита в Саудовскую Аравию.