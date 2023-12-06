Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре истребителя Су-35С будут сопровождать борт Путина из Абу-Даби в Эр-Рияд

Кремль: истребители Су-35С будут сопровождать борт Путина из Абу-Даби в Эр-Рияд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолет президента РФ Владимира Путина на пути из ОАЭ в Саудовскую Аравию и затем обратно в Россию будут сопровождать истребители Су-35С. Его слова приводит РИА Новости.

Четыре истребителя ВКС РФ Су-35С с пилотами первого класса и штатным вооружением различных классов уже сопроводили самолет президента из Москвы в Абу-Даби.

До этого президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику РФ.

Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян подчеркнул, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исторический характер. Он добавил, что ОАЭ — крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке и уделяют большое внимание сотрудничеству в сфере энергетики и высоких технологий.

В свою очередь Путин пригласил лидера ОАЭ на саммит БРИКС-2024 в Казани и отметил беспрецедентно высокий уровень российско-эмиратских связей.

Ранее помощник Путина назвал цель его визита в Саудовскую Аравию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами