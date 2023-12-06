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Президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику РФ

Президент ОАЭ рассказал о росте инвестиций в ненефтяной сектор России на 103%

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Depositphotos

Инвестиции из Арабских Объединенных Эмиратов в ненефтяной сектор России выросли на 103% за последний год. Об этом в ходе переговоров президенту РФ Владимиру Путину рассказал его коллега из ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян, передает «Regnum».

Аль Нахайян подчеркнул, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исторический характер. Он добавил, что ОАЭ — крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке и уделяют большое внимание сотрудничеству в сфере энергетики и высоких технологий. В свою очередь Путин пригласил лидера ОАЭ на саммит БРИКС-2024 в Казани и отметил беспрецедентно высокий уровень российско-эмиратских связей. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подписание совместных документов во время визита не планируется.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ стал серьезным ударом по интересам США и их союзников. Он отмечает, что антироссийские санкции не дали эффекта, рост ВВП России продолжается, а попытки контрнаступления Украины провалились. По его словам, поездка Путина в арабские страны взрывает западную стратегию, создавая новую фазу в противостоянии в пользу России.

Ранее Путин высоко оценил отношения Москвы и Абу-Даби.

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