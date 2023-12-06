Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант

Прокуратура: соучастник Шабутдинова объявлен в розыск, его счета арестованы

close
100%
«Прокуратура Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

По делу Аяза Шабутдинова в качестве обвиняемого привлечен гендиректор компании, через которую блогер продавал свои курсы. Он объявлен в розыск, а его банковские счета арестованы. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Помимо блогера, по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», – говорится в посте ведомства.

Там сообщили, что с целью возмещения причиненного ущерба, на денежные средства нового фигуранта наложен арест. Правоохранители заблокировали 17 счетов Шабутдинова и 11 счетов его соучастника, открытых в различных банках, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

4 ноября бизнес-коуча и основателя «Лайк Центра» Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

После этого МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Екатерина Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество по сценарию Шабутдинова.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами