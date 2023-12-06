В деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант

По делу Аяза Шабутдинова в качестве обвиняемого привлечен гендиректор компании, через которую блогер продавал свои курсы. Он объявлен в розыск, а его банковские счета арестованы. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Помимо блогера, по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», – говорится в посте ведомства.

Там сообщили, что с целью возмещения причиненного ущерба, на денежные средства нового фигуранта наложен арест. Правоохранители заблокировали 17 счетов Шабутдинова и 11 счетов его соучастника, открытых в различных банках, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

4 ноября бизнес-коуча и основателя «Лайк Центра» Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

После этого МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Екатерина Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество по сценарию Шабутдинова.