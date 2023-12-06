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Москвичам пообещали морозы, несвойственные декабрю

Синоптик Шувалов: на этой неделе температура в Москве понизится до -20 градусов

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На этой неделе в Москве ожидаются морозы, несвойственные декабрю. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские. Это значит, что до минус 20 градусов будут опускаться столбики термометров ночью, а днем до минус 15 градусов», — отметил Шувалов.

Он добавил, что на смену морозам придет новый снегопад. По предварительным прогнозам, он накроет столицу 14-15 декабря.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова до этого сообщила, что новогодние праздники в Москве будут снежными. Метеоролог сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах. Тогда, отметила она, холода держались на протяжении всего месяца, а канун Нового года был морозным и снежным.

Ранее метеоролог предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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