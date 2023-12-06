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В Подмосковье дочь около двух лет терпела домогательства отца

Shot: в Подмосковье отец около двух лет домогался 15-летней дочери

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Freepik

В Подмосковье совместная жизнь 15-летней школьницы и ее отца закончилась уголовным делом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О действиях мужчины узнали после того, как восьмиклассница записалась к психологу, так как у них с отцом в последнее время были проблемы в отношениях. Во время беседы со специалистом девушка призналась в домогательствах.

По словам школьницы, родитель проявил к ней интерес около двух лет назад. После развода мать разрешила дочери жить с отцом, чтобы девочка не переходила в другую школу. Все это время мужчина домогался дочери.

Мужчину задержали. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях.

Ранее в Дагестане педагог полгода вел откровенную переписку со школьницей.

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