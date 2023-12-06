Иноагентов не пустят на срочную службу в ФСБ

Проходить срочную службу в ФСБ, если такой законопроект будет принят, запретят иностранным агентам. Об этом говорится в поправках в законы о воинской обязанности и о ФСБ, передает РИА Новости.

В тексте поправок говорится, что граждане не могут быть направлены для прохождения военной службы по призыву в органы ФСБ, если они признаны иноагентами.

6 декабря комитет одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о ФСБ, которые в случае принятия позволят призывникам проходить срочную службу в органах Федеральной службы безопасности.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь добровольческие объединения в своем составе.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий срочникам подписывать контракты на службу в органах ФСБ.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.