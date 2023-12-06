Пункт пропуска «Рафах» пересекли еще свыше 50 россиян

В МЧС России сообщили, что еще свыше 50 россиян перешли пункт пропуска «Рафах». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди перешедших «Рафах» было 27 детей.

Ранее спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы россиян и членов их семей в Москву. Как передает агентство, самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Все россияне на борту накануне были эвакуированы через КПП «Рафах».

4 декабря генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командующий израильскими бронетанковыми силами Хишам Ибрагим заявил, что операция на севере сектора Газа близка к своему завершению.

Газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата писала, что западные страны обеспокоены буферной зоной возле границы с сектором Газа, которую предлагает сделать Израиль. На Западе опасаются, что она может стать постоянной. Также ведется обсуждение о том, стоит ли поддерживать инициативу Израиля по созданию зоны.

Ранее сектор Газа покинули еще 133 россиянина с семьями.