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Россиянин едва не утонул, спасая из реки свою собаку

Ni Mash: в Нижегородской области мужчина едва не утонул, спасая свою собаку

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МЧС РФ по Нижегородской области

В селе Архангельское мужчина бросился спасать свою собаку из реки Теша и едва не утонул в ледяной воде. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на реке Теша в Нижегородской области, 60-летний мужчина выгуливал свою собаку, лайка выбежала на тонкий и лед и ушла под воду. Сельчанин бросился на помощь домашнему любимцу, он сумел вытащить пса из воды, но сам выбраться на берег не смог.

Собака осталась на берегу и громко лаяла, привлекая внимание прохожих, которые увидели в воде человека и вызвали спасателей. На место быстро приехали сотрудники МЧС: вытащили мужчину на берег и с сильнейшим обморожением передали медикам.

Пока отважный хозяин лечится, пес по кличке Бонус будет жить у его родственников.

Ранее петербуржцы спасли восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед во время прогулки с матерью.

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