Инфекционист Кулеш назвала основной симптом микоплазменной инфекции

Инфекционист Вероника Кулеш сообщила, что одним из главных симптомов микоплазменной инфекции является затяжной кашель. Об этом сообщает «Lenta.Ru».

По ее словам, в ходе инфекции у людей поднимается температура, а также появляется утомляемость.

Ранее врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что у микоплазменной инфекции нет ярко выраженных внешних симптомов, из-за чего ее непросто диагностировать. Для ее лечения также сложно подобрать нужную схему лечения, так как у разных людей могут быть свои особенности воспаления.

Возбудитель микоплазменной инфекции распространен во всем мире, он вызывает интерстициальную пневмонию. Причем воспаления происходит не в самой ткани легкого, а в прослойках между долями и дольками. Из-за этого у человека нарушается дыхательное движение.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Минздраве ранее прокомментировали ситуацию с заболеваемостью микоплазменной инфекцией в России.