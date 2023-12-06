В Вашингтоне подросток совершил вооруженный угон автомобиля ФБР

Полиция в Вашингтоне арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает телеканал Fox News.

Девонта Линч родом из юго-востока округа Колумбия. Его арестовали 4 декабря, однако преступление он совершил 29 ноября.

Отмечается, что подростка обвинили в вооруженном угоне как взрослого. Линч, предположительно, был одним из двух подозреваемых, которые подошли к выходившему из машину агенту ФБР и угнали авто, направив на мужчину пистолет.

Расследование продолжается.

В начале октября сообщалось, что в Вашингтоне неизвестные напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра. Злоумышленники были вооружены, они угнали личный автомобиль политика.

2 октября российский боксер Сергей Ковалев, проживающий в США, в социальных сетях сообщил об угоне неизвестными своего автомобиля. Спортсмен уточнил, что ночью со стоянки пропал его Mercedes G-класса.

Ранее в ФБР предупредили о росте террористических угроз в США из-за Ближнего Востока.