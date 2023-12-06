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На Украине рассказали о повреждении прифронтовой ТЭЦ

ДТЭК: прифронтовую ТЭЦ на Украине атаковали в шестой раз за полтора месяца

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Одна из прифронтовых ТЭЦ на Украине повреждена ударом Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

«Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. За последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС», — говорится в публикации.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Повреждено оборудование предприятия, украинские энергетики начали восстановительные работы. В близлежащем к ТЭЦ населенном пункте отключено отопление.

2 декабря в Одесской области после атаки был поврежден объект инфраструктуры.

30 ноября сообщалось о повреждении ТЭЦ в одном из южных регионов Украины.

Помимо этого, на Украине сохраняется дефицит электроэнергии, ее приходится импортировать из соседних стран.

Ранее Российский полковник заявил о подготовке ВСУ плана по атаке российских ТЭЦ.

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