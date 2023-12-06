В Дагестане откровенная переписка со школьницей закончилась для педагога задержанием

В Дагестане во время подготовки к ОГЭ репетитор отправлял ученице откровенные сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Переписка с педагогом длилась полгода. Изначально с 32-летним преподавателем школьница обсуждала только организационные моменты. Спустя некоторое время мужчина начал делиться с подростком фантазиями и просил прислать фото. Школьница не могла прекратить переписку, так как боялась реакции матери. Откровенные кадры она наставнику не отправляла.

В результате о сообщениях учителя узнали окружающие. По словам самого педагога, в беседах с подопечной он затрагивал только рабочие моменты. Более личные вопросы со школьницей обсуждали мошенники, которые взломали его аккаунт.

Материалы направили в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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