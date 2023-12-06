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Гидрометцентр заявил об аномальных морозах в большей части России

Синоптик Вильфанд: 60% территории РФ — в зоне аномального мороза

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Reuters

На сегодняшний день порядка 60% территории России находится в области аномального мороза, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В отдельных регионах в ближайшее время температура воздуха опустится ниже 40 градусов, предупредил он в беседе с RT.

«Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — рассказал Вильфанд.

Отклонение от нормы в сторону похолодания в Архангельской области и в Коми составляет 12-18 градусов. Морозы достигнут 35-40 градусов. На севере Центрального федерального округа, по словам синоптика, температура воздуха будет на 15-17 градусов ниже нормы до конца недели.

«В Бурятии, Якутии — до -40 °C и ниже», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Напомним, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков накануне предупредил о надвигающихся на столичный регион аномальных холодах, которые сменят сильные снегопады. Сегодня в Подмосковье зафиксировали первые 20-градусные морозы.

В Гидрометцентре ранее рассказали, какой будет в России предстоящая зима.

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