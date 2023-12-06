В Петербурге в массовой драке пострадали трое рабочих

В Петербурге несколько человек обратились за помощью к медикам после массовой драки. Об этом сообщает «Фонтанка».

После инцидента на Приморском шоссе пострадали трое рабочих в возрасте от 20 до 22 лет. У самого младшего диагностировали травмы головы. Еще один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. У последнего пострадавшего зафиксировали несколько синяков.

По словам двух последних, их избили неизвестные. Первый признался, что немного знал зачинщика конфликта.

Ранее в Петербурге на Приморском шоссе произошла массовая драка. На кадрах с места заметны рабочие в спецформе, которые избивают других людей. Причина конфликта неизвестна.

Ранее в Москве рабочий сорвался с восьмого этажа во время чистки снега.