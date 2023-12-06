В России может произойти вспышка гриппа

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что в России нынешней зимой может произойти серьезная вспышка гриппа. Об этом он заявил »Ленте.ру».

«Гриппозная волна из Китая к нам потихонечку добралась, грипп будет достаточно серьезный. Эти последние три сезона с зимы 2019 года по эту зиму гриппа не было, иммунная система людей от гриппа отвыкла. У нас появилось поколение детей трех лет, которые вообще с гриппом никогда не сталкивались, их иммунная система вообще не знает, что такое грипп», — утверждает Болибок.

Врач отметил, что заболеваемость может пойти на спад во время усиления морозов — люди будут больше сидеть по домам и меньше подвергаться риску заражения. А вот слякотная погода и потепление вызовут распространение инфекции.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17%.

Ранее врач-педиатр назвала два случая, когда дети с насморком могут быть заразны.