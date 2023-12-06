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Иностранцев задержали за избиение российских студентов в общежитии университета

В Хабаровске студентов из Таджикистана задержали за избиение российских студентов

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В университете Хабаровска трое иностранных студентов избили двух российских и были задержаны. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи выяснили, что 28 ноября уроженцы Таджикистана напали на пострадавших в общежитии Тихоокеанского государственного университета. По версии следствия, они грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к студентам.

В итоге иностранцы стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Хулиганство по мотивам национальной ненависти». Росгвардейцы задержали их на месте преступления, в общежитии.

«27 мигрантов опрошены в следственном управлении по обстоятельствам произошедшего, выявлены трое подозреваемых, которые в настоящее время задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

В рамках следствия по уголовному делу правоохранители также дадут оценку законности пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Ранее в Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов.

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