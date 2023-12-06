Камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут

В Петропавловске-Камчатском пожарный Иван Бережнов в течение 20 минут проводил реанимацию собаки, которую удалось спасти из горящей квартиры во время пожара. Видеозапись этого происшествия быстро распространилась в социальных сетях на Камчатке, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как пожарный оказывает помощь собаке на тротуаре у подъезда.

Иван Бережнов работает в третьей пожарно-спасательной части Петропавловска-Камчатского. В результате пожара, который произошел в квартире на улице Молчанова, пострадали два человека и две собаки. Пострадавших людей доставили в больницу на скорой помощи, одна из собак задохнулась от дыма. Пожарным удалось спасти вторую собаку.

По информации пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, реанимация собаки заняла более 20 минут и включала использование кислородной маски и искусственное дыхание. В настоящее время собака передана волонтерам одного из питомников для животных в Петропавловске-Камчатском. Ее жизни ничего не угрожает.

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