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Камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут

Камчатский пожарный реанимировал собаку более 20 минут и спас ее

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Петропавловске-Камчатском пожарный Иван Бережнов в течение 20 минут проводил реанимацию собаки, которую удалось спасти из горящей квартиры во время пожара. Видеозапись этого происшествия быстро распространилась в социальных сетях на Камчатке, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как пожарный оказывает помощь собаке на тротуаре у подъезда.

Иван Бережнов работает в третьей пожарно-спасательной части Петропавловска-Камчатского. В результате пожара, который произошел в квартире на улице Молчанова, пострадали два человека и две собаки. Пострадавших людей доставили в больницу на скорой помощи, одна из собак задохнулась от дыма. Пожарным удалось спасти вторую собаку.

По информации пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, реанимация собаки заняла более 20 минут и включала использование кислородной маски и искусственное дыхание. В настоящее время собака передана волонтерам одного из питомников для животных в Петропавловске-Камчатском. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Иркутске пожарный поймал мальчика, выпавшего из окна горящей квартиры.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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