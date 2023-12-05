МЧС тушит вспыхнувшее производственное здание в Архангельске

В Архангельске огнеборцы тушат вспыхнувшее производственное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации агентства, в тушении пожара участвуют 37 сотрудников экстренных служб, а также 10 единиц специальной техники МЧС России.

«Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в министерстве, передает агентство.

До этого в Москве потушили возгорание на заводе специализированных автомобилей. Площадь горения достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сибиряк спас соседку из горящего дома благодаря своей шестилетней дочери.