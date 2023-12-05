На Аяза Шабутдинова подали новое заявление

На блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова подали еще одно заявление в полицию. Об этом сообщил источник «Известий».

По данным издания, новое заявление по обвинению в мошенничестве на блогера, а также на гендиректора компании «Like Центр» Василия Алексеева написала женщина, которая заплатила 332 тыс. рублей за обучение.

Как рассказала потерпевшая, ее убедили купить образовательные курсы в конце декабря 2021 года, после чего заключили с ней договор оказания услуг. В образовательных программах обещали, что после обучения студенты будут иметь высокий доход, однако, по словам женщины, этого не последовало.

В результате 4 декабря на Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество.