На юго-востоке Украины произошло несколько взрывов

Взрывы произошли на территории Днепропетровской области Украины. О ситуации в регионе сообщило местное издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, всего в указанной части страны произошло несколько взрывов. Однако их точное количество, а также другие подробности о случившемся не уточняются.

Согласно информации онлайн-ресурса по оповещению граждан, в момент взрывов в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал в течение 13 минут.

Утром 5 декабря несколько взрывов произошло в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, взрывы произошли в результате ударов российских военных по инфраструктурным объектам на территории населенного пункта.

Позже руководитель администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении одного из местных объектов инфраструктуры. По его словам, на объекте произошел пожар и после тушения огня были зафиксированы незначительные разрушения.

Ранее украинские власти заявили о повреждении линии электропередачи и инфраструктурного объекта в Николаевской области.