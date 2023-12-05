Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Украины произошло несколько взрывов

«Зеркало недели»: в Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов

close
100%
Shutterstock

Взрывы произошли на территории Днепропетровской области Украины. О ситуации в регионе сообщило местное издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, всего в указанной части страны произошло несколько взрывов. Однако их точное количество, а также другие подробности о случившемся не уточняются.

Согласно информации онлайн-ресурса по оповещению граждан, в момент взрывов в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал в течение 13 минут.

Утром 5 декабря несколько взрывов произошло в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, взрывы произошли в результате ударов российских военных по инфраструктурным объектам на территории населенного пункта.

Позже руководитель администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении одного из местных объектов инфраструктуры. По его словам, на объекте произошел пожар и после тушения огня были зафиксированы незначительные разрушения.

Ранее украинские власти заявили о повреждении линии электропередачи и инфраструктурного объекта в Николаевской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий