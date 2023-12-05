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Комиссар ЕК предупредила о риске терактов в странах Евросоюза в новогодние праздники

Комиссар ЕК Йоханссон: в странах ЕС высок риск терактов в новогодние праздники

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Global Look Press

Риск терактов на территории Европейского союза (ЕС) во время новогодних праздников повысится. Об этом предупредила комиссар Еврокомиссии по внутренним вопросам Илва Йоханссон, пишет РИА Новости.

Она отметила, что риск терактов повысился из-за кризиса на Ближнем Востоке, в частности, войны Палестины с Израилем, и связанной с этим поляризацией европейского общества.

Йоханссон уточнила, что ближневосточная проблематика и возникающие угрозы терактов станут одной из тем для обсуждения на Совете министров внутренних дел стран ЕС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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