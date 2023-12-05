В Москве школьницу ударило током, когда она крепила гирлянду к интерактивной доске

Московская восьмиклассница госпитализирована после удара током в кабинете школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летняя ученица московской школы № 218 вместе с одноклассниками занималась украшением кабинета к Новому году. Девочка вешала гирлянду, в какой-то момент она задела рукой интерактивную доску и получила разряд.

Рука начала неметь, ребенка экстренно госпитализировали.

По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее женщину ударило током в новосибирском троллейбусе.