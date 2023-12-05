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В Москве школьницу ударило током, когда она крепила гирлянду к интерактивной доске

Mash: в Москве школьница попала в больницу после предновогоднего украшения класса

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Московская восьмиклассница госпитализирована после удара током в кабинете школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14-летняя ученица московской школы № 218 вместе с одноклассниками занималась украшением кабинета к Новому году. Девочка вешала гирлянду, в какой-то момент она задела рукой интерактивную доску и получила разряд.

Рука начала неметь, ребенка экстренно госпитализировали.

По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее женщину ударило током в новосибирском троллейбусе.

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