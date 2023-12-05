В Польше поймали украинку, которая находилась в розыске за кражу 30 велосипедов в Дании

Пограничники Польши задержали украинку за кражу в одной из европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Бещадского отдела Пограничной стражи Петра Закелажа.

Женщина хотела выехать из страны, но в этот момент ее остановили инспекторы. Выяснилось, что 39-летнюю гражданку Украины разыскивали в нескольких странах Европы по представлению властей Дании.

По версии правоохранителей, путешественница украла в Дании 30 велосипедов, которые в последствии перевозились в Германию.

Женщину арестовали на 60 суток. В рамках датского законодательства за кражу она может получить до шести лет лишения свободы.

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