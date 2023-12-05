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Москалькова попала в больницу

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о своей госпитализации перед операцией

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своей госпитализации. Ее слова приводит MK.RU.

По словам омбудсмена, ей предстоит небольшая операция, сейчас ей ставят капельницу.

«Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — рассказала она.

29 ноября Москалькова была избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года.

До этого она призвала улучшить условия стационаров в российских психиатрических клиниках.

Омбудсвумен напомнила, что 1 сентября 2024 года будет расширен перечень организаций, имеющих возможность контролировать соблюдение прав пациентов. Теперь, согласно ст. 46 закона, эти функции могут выполнять федеральный и региональные уполномоченные по правам человека, а также Общественная палата, государственные адвокаты и общественные объединения, которые работают в сфере защиты прав граждан с психическими расстройствами.

Ранее Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по соглашению с украинским омбудсменом.

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